İstanbul’da hücre evlerine baskın! Kanlı eylem planlıyorlardı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TKP/ML terör örgütünün devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi.

İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait 8 hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alındı.

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Gözaltına alınanların örgütün illegal alan sorumlusu A.Ö., örgütün askeri kanat sorumlusu Ü.Y. ve örgütün askeri kanadında faaliyet yürüten E. A., U.B., S.K., B.Ö. ve C.K. olduğu bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 7 adet AK-47 marka otomatik uzun namlulu silah ve 18 adet şarjörü, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, bir adet keskin nişancı kamuflajı ve bir adet el telsizi ele geçirildiği aktarıldı.

(İHA)