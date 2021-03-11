İstanbul’da iki kardeşe kanlı pusu

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Emrah Delitaş ve Selvi Delitaş isimli iki kardeş ikamet ettikleri evin önüne araçla geldi.

O esnada daha öncesinde evin karşısında bulunan kahveye gelerek iki kardeşin dönmesini bekleyen ve aralarında miras nedeniyle tartışma yaşadıkları amca çocukları, Delitaş kardeşlerin araçla geldiğini görünce yanında getirdiği silahla iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu.

Yaşanan feci olay sonrası Selvi Delitaş olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Delitaş ise kaldırıldığı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kurşunların hedefi olan kardeşlere müdahale etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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