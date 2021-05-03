İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütü IŞİD’e fon sağlamak amacıyla ‘infak’ adı altında para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

10 ilçede düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme” ve “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçirildi. (DHA)