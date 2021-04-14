İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantıları oldukları belirlenen kişilere yönelik olarak 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılana aramalarda örgütü ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden Suriye uyruklu Halid İ.D.’nin, IŞİD terör örgütünün sözde savunma sistemleri emiri olduğu, Tacikistan uyruklu Soleh S.’nin de kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

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