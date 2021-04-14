Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul'da terör örgütü IŞİD ile bağlantıları oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün sözde savunma sistemleri emiri Suriye uyruklu Halid İ.D. ve kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Güncellenme: 18:58, 14/04/2021
HaberlerGünün İçinden
İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantıları oldukları belirlenen kişilere yönelik olarak 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılana aramalarda örgütü ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden Suriye uyruklu Halid İ.D.’nin, IŞİD terör örgütünün sözde savunma sistemleri emiri olduğu, Tacikistan uyruklu Soleh S.’nin de kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA

İlginizi ÇekebilirAdana'da şafak vakti IŞİD operasyonuAdana'da şafak vakti IŞİD operasyonuİlginizi Çekebilirİstanbul'da IŞİD operasyonu: 4 şüpheli tutuklandıİstanbul'da IŞİD operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Adana Emniyet IŞİD istanbul operasyon Suriye Tacikistan Terör terör örgütü