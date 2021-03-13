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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 9 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 6 şüpheli sınır dışı edilirken, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Güncellenme: 17:21, 13/03/2021
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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 9 martta 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı sınır dışı edilirken, 4 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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