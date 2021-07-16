İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD’e yönelik çalışma yapan polis ekipleri bazı şüphelileri tespit etti. Çalışmalarda, IŞİD ile bağlantısı tespit edilen 8 şüpheli belirlenirken, operasyon kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel Harekat Polisi ve TEM operayon timinin de yer aldığı baskında, 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.