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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Güncellenme: 11:28, 16/07/2021
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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD’e yönelik çalışma yapan polis ekipleri bazı şüphelileri tespit etti. Çalışmalarda, IŞİD ile bağlantısı tespit edilen 8 şüpheli belirlenirken, operasyon kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel Harekat Polisi ve TEM operayon timinin de yer aldığı baskında, 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

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