İstanbul’da kaçak göçmen çetelerine 8 ayrı operasyon

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığına yönelik 8 operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda özellikle Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu kişileri Edirne üzerinden Avrupa'ya götürmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı. Durdurulan araçlardaki 123 kaçak göçmenin ise ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli yolculuğu engellenmiş oldu.

TUNCA VE MERİÇ GEÇEREK

Şüphelilerin, yabancı uyruklu kaçak göçmenleri Tunca ve Meriç nehirlerinden geçirerek Bulgaristan ve Yunanistan'a gönderme çalıştığı öne sürüldü. Daha önce benzer şekilde küçük botlar ve az sayıda can yeleği ile yolculuğa çıkan kaçak göçmenler arasında birçok kişinin nehirlerden geçmeye çalışırken boğulduğu ifade edildi.

TIR DORSESİNE SAKLANDILAR

Polisin baskın düzenlediği operasyonlardan birinde kaçak göçmenlerin farklı bir yöntem izlemesi dikkat çekti. İddiaya göre, Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen Avrupa'ya giden bir TIR'ın dorsesine saklandı. Polise yapılan ihbar üzerine, Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nden taşımacılık yapan TIR, durduruldu. TIR dorsesindeki aramalarda 2 şüpheli yakalandı.

KENDİLERİNİ ALÜMİNYUM FOLYAYA SARDILAR

Yakalanan 2 Suriyelinin kendisini alüminyum folyo ile sardığı belirtildi. Şüphelilerin bu işlemi tedbir olarak yaptığı anlaşıldı. Araçların gümrükten geçerken X-RAY cihazından geçirildiği 2 Suriyelinin bu aşamada fark edilmemek için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca TIR dorsesine girmek için kapaklardaki gümrük mühürlerine de zarar vermedikleri belirtildi. Bu işlem için özel bir yöntem kullanıldığı dile getirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin yaklaşık 40 günlük süreçte düzenlediği operasyonlarda 3 minibüs, 1 otobüs, 10 kamp malzemesi, 2 deniz aracı, 2 kürek ve bazı malzemelere de el konuldu. Yakalanan 17 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol şartı uygulanan 9 şüpheli serbest kaldı.