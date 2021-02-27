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Suçüstü yakalandı: Neye uğradığını şaşırdı

Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan definecileri, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri suç üstü yakaladı. Zabıta ekiplerini karşılarında gören defineciler neye uğradığını şaşırdı.

Güncellenme: 15:15, 27/02/2021
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Suçüstü yakalandı: Neye uğradığını şaşırdı

Tuzla'nın Akfırat Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan defineciler, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin bölgede yaptığı denetimler sırasında yakayı ele verdi.

Define avcıları yaklaşık 4 metrelik çukur içerisinde kazı yaparken Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'ni karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Caraskar sitemiyle kazdıkları toprağı dışarı taşıyan definecilere, bir zabıta memurunun ‘Ne yapıyorsunuz?' sorusuna ise ‘Altın arıyoruz' cevabını verdi. Zabıta Ekipleri tarafından kaçak define yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazı yapan defineciler hakkında soruşturma başlattı. Kaçak kazı yapan definecilerin yakalanma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:01,