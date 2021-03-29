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İstanbul’da kamyonet alev alev yandı

İstanbul'da akşam saatlerinde seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Güncellenme: 23:04, 29/03/2021
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Korkutan araç yangını Kavacık yakınlarında meydana geldi.  TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen Emrah Erdoğan’ın kullandığı 34 NN 8877 plakalı kamyonette saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bayrampaşa’dan aldığı maske kolilerini Pendik’e götüren Erdoğan, Molla Gürhani Viyadüğüne geldiğinde araç alev aldı. Erdoğan ve yanındaki arkadaşı maske dolu kolileri yanmaktan son anda kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

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Yayınlanma Tarihi:22:54,