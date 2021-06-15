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İstanbul’da kıraathaneye corona virüsü baskını

Sultanbeyli'de corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan kıraathaneye baskın düzenledi.

Güncellenme: 09:26, 15/06/2021
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Polis ekipleri, 13 Haziran Pazar günü Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan kıraathanenin corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler kıraathanenin bulunduğu adrese baskın düzenledi.

Baskında kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe uymayan 13 kişiye “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. maddesi gereğince 45 bin 97 lira para cezası kesilirken, kıraathanenin faaliyetlerine geçici olarak son verildi. Kıraathaneye yapılan baskın kameralarca görüntülendi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:18,