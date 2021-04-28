Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da korkutan yangın! Aile mahsur kaldı

Sultangazi'de, 6 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Duman nedeniyle üst katta mahsur kalan anne baba ve 2 çocuğu itfaiye merdivenine alınarak, kurtarıldı.

Güncellenme: 17:39, 28/04/2021
HaberlerGünün İçinden
İstanbul’da korkutan yangın! Aile mahsur kaldı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2850 Sokak’ta çıktı. 6 katlı binanın üçüncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanlar yükseldi.

Çevredekiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak itfaiyenin gelmesini beklerken, üst katlardaki bir aile mahsur kaldı.

İTFAİYE KURTARDI

Anne, baba ve 2 çocuktan oluşan aile üyeleri, itfaiye merdivenine alınarak, kurtarıldı. 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, daire sahibi kadının itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları arasında izlediği görüldü.

Kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA

İlginizi ÇekebilirEczanede çıkan yangın mahalleyi savaş alanına çevirdiEczanede çıkan yangın mahalleyi savaş alanına çevirdiİlginizi ÇekebilirBağcılar'da çatı yangını: 1 kişi hayatını kaybettiBağcılar'da çatı yangını: 1 kişi hayatını kaybetti