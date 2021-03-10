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İstanbul’da ‘kumarhane’ baskını: Casino olarak dizayn edilmiş

Beşiktaş'ta bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları baskında 13 kişiyi gözaltına aldı.

Güncellenme: 12:05, 10/03/2021
HaberlerGünün İçinden
İstanbul’da ‘kumarhane’ baskını: Casino olarak dizayn edilmiş

Asayiş Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine geçen pazartesi akşam saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi’ndeki bir daireye baskın düzenledi.

Ekipler, ‘casino’ tarzında dizayn edilen dairede, mekan sahibi, 2 kurpiyer ve kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiyi yakaladı.

Yapılan operasyonda dairede ‘rulet’ ve ‘poker’ oynandığı öğrenilirken, 1 adet rulet ve masası, bin 270 adet para yerine kullanılan renkli pul ve 5 deste çeşitli oyun kartları ele geçirildi.

Kumar oynamaya gelen 10 kişiye Kabahatler ve Hıfzıssıhha Kanunu gereğinde toplamda 56 bin 500 lira ceza kesildi. Polis ekipleri, 3 şüpheli ve kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiyi polis merkezine götürdü. Kurpiyerler ve mekan sahibine adli işlem yapıldı.

POLİS BASKINI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde, içerideki kişilerin kapalı mekanda sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve dairenin kumarhane tarzında dizayn edildiği görülüyor. (DHA)

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