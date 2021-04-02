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İstanbul’da para toplayan IŞİD’e operasyon

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e finans sağlamak için “infak” adı altında para toplayan şüphelilere yönelik 8 ilçede operasyon düzenlendi. Baskında 12 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 09:43, 02/04/2021
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Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma yapan TEM ekipleri, bazı şüphelileri tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin terör örgütüne finans sağlamak için “İnfak” adı altında para topladıkları belirlendi.

Araştırmalarda IŞİD üyesi olduğu bilgisine ulaşılan 12 şüpheli tespit edildi.  Araştırmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. TEM operasyon timi ve özel harekat polisleri eşliğinde 8 ilçede gerçekleşen operasyonda, 12 şüpheli de yakalandı.

Sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürülen şüpheliler hakkında, 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme” ve “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçundan işlem başlatıldı.

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Yayınlanma Tarihi:09:36,