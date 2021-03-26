Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:49, 26/03/2021
HaberlerGünün İçinden
İstanbul’da PKK/PYD’ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik bu sabaha karşı yeni bir operasyon başlattı.

Örgütün Suriye yapılanması ve Irak kamplarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul'un 8 ilçesinde 9 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Örgüt üyesi 7 zanlının polisteki sorguları sürüyor. (DHA)

İlginizi ÇekebilirTeröristler İHA ve SİHA'lardan böyle korunuyormuşTeröristler İHA ve SİHA'lardan böyle korunuyormuş