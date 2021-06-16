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İstanbul’da PKK’ya operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda beş şüpheli yakalandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 07:54, 16/06/2021
HaberlerGünün İçinden
İstanbul’da PKK’ya operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi ile HDP gençlik meclisleri içerisinde faaliyet gösteren; yazılama, havai fişekli, molotof kokteyli, meşaleli toplu yürüyüş şeklinde illegal faaliyetlere katılan bazı örgüt üyeleri tespit edildi.

Kentin  beş ayrı ilçesinde yedi adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri beş şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi.

Emniyet gözaltı HDP istanbul operasyon ÖZEL HAREKAT PKK Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:07:52,