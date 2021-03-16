İstanbul’da polis teyakkuza geçti

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdurdukları araçları didik didik aradı.

ŞİŞLİ POLİSİ KUŞ UÇURTMADI

Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı.

Polisin 780 kişiyi, 281 aracı ve 115 motosikleti denetlediği uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı, 1 asker kaçağı ise yakalandı. Ayrıca bir şahsın üstünde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 22 motosiklet sürücüsüne ise çeşitli suçlardan 32 bin 770 lira ceza kesildi. İHA

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