Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da silahlı çatışma: Yaralılar ve gözaltılar var

İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda biri başından olmak üzere 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Güncellenme: 00:21, 24/07/2021
HaberlerGünün İçinden

Olay akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi, Balıkçın Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların olay yerine akrabalarını çağırması üzerine büyüyen kavgada silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Osman G. (35) başından, Sezgin Ö. (35) ise bacağından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Osman G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili Ş.A.(21), M.H.T. (24) ve F.E.’yi (23) gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerin ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu’ olmak üzere birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. DHA

İlginizi ÇekebilirFotoğraflar bu akşam çekildi! Vatandaşlar akın ettiFotoğraflar bu akşam çekildi! Vatandaşlar akın ettiİlginizi ÇekebilirCorona vakaları hızla artarken İstanbul'da korkutan kalabalık! Tıklım tıklım dolduCorona vakaları hızla artarken İstanbul'da korkutan kalabalık! Tıklım tıklım doldu