İstanbul’da silahlı kavga; bir kişi öldü, arazi sahibi ağır yaralandı

Olay saat 16.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi.

Mesut B.'ye ait araziye gelen 3 kişi, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden Mesut B. ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada arazinin sahibi olduğu belirtilen Mesut B., Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur K. silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Metin Gökhan Ocakçı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı Uğur K. tedavi altına alındı.

ARAZİ SAHİBİ AĞIR YARALI

Başından yaralanan arazi sahibi Mesut B. ise ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Kavganın çıktığı yerde çok sayıda boş kovan ile birlikte silah bulundu. Polis, silaha incelemek üzere el koyarken olayla ilgili de soruşturma başlattı. DHA

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