İstanbul’da terör operasyonu, patlayıcıda parmak izi bulundu

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) görevlilerince gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK üyelerine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 6 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan araştırmaların ardından 9 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve TEM operasyon timi eşliğinde gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerdeki şüpheli görülen bir kişinin de “Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık” kapsamında arandığı ortaya çıktı. Aranan şüpheli de gözaltına alındı.

PATLAYICIDA PARMAK İZİ

Emniyete götürülen şüpheliler arasında, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve kırsal yapılanmaya eleman kazandıran isimler olduğu öğrenildi. Polisin tespit ettiği şüphelilerden birinin geçtiğimiz yıllarda Sancaktepe'de bulunan bir patlayıcı üzerinde parmak izi olduğu da belirtildi.