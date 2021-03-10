İstanbul’da terör operasyonu: Polis çelik kapıları keserek içeriye girdi

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçlanan sürecin terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda bazı bilgilerin elde edilmesiyle başladığı belirtildi.

TEM ekipleri, DHKP/C'nin fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden bir dergiyle ilgili bazı önemli iddialar üzerine harekete geçti.

Sultangazi'deki dergi binasının duvarlarının ve kapılarının ‘çelik plakalar’ ile güçlendirilmiş olduğu, içerisinde kripto bölmelerin bulunduğu bilgilerine ulaşan TEM ekipleri konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, farklı bilgilere de ulaştı.

İddiaya göre terör örgütünün yurt dışında bulunan ‘merkez komitesi’ ile dergi ofisi içerisindeki dijital malzemeler üzerinden haberleşme yapılarak izlenilmesi gereken eylem planlarının aktarımını sağlanıyordu.

ŞİFRELİ TALİMAT

Alınan talimatların dergilerde yer alan yazılara şifreli olarak gizlendiği ve eylem için metropollerde hazır bekleyen DHKP/C – SPB (Silahlı Propaganda Birlikleri) üyelerine aktarıldığı öne sürülürken, iddialar ve elde edilen bilgiler üzerine öğlen saatlerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

ÇELİK KAPILAR OKSİJEN KAYNAĞIYLA KESİLDİ

Özel harekat ve TEM operasyon timinin katıldığı operasyonda, dergi binasına giren polisler, güçlendirilmiş demir ve çelikten yapılmış 6 kapıyla karışlaştı. Kapılardan 4'ü açılırken, 2 kapı kilitli olduğu için oksijen kaynağı kullanılarak kesildi.

BEŞ GÖZALTI

Kapılar kesildikten sonra içeriye giren polis, Y.G, E.Y, F.İ, A.B, M.U isimli 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının DHKP/C terör örgütü üyeliği suçlamasıyla çeşitli adliyelerde devam eden davalarının olduğu belirtildi.

DİJİTAL MALZEMELERİ YAKARAK YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Şüphelilerden birinin ‘terör örgütü propagandası’, birinin ‘görevi yaptırmama için direnme’ suçundan kaydı olduğu öğrenilirken, dergi binasındaki aramalarda çok sayıda yakılmış ve parçalanmış dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.