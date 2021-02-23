İstanbul’da ‘torbacılara’ şafak baskını

Anadolu Yakası'ndaki sokaklarda ‘torbacı’ olarak adlandıran uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan İstanbul narkotik polisi, iki farklı dosya kapsamında belirlediği 59 şüphenin peşine düştü. Çalışmada, şüphelilerden 9'unun takip sürecinde yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

90 EKİP KATILDI

Narkotik ekipleri yapılan çalışmaların ardından, 50 şüphelinin yakalanması yönelik bu sabah 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşık 90 narkotik ekibi Beykoz, Ümraniye, Sultangazi, Pendik, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçeleriyle Mersin, Kocaeli ve Balıkesir'de eş zamanlı baskınlar düzenledi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Operasyon Timi'nin destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.