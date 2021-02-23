İstanbul’da trafik yoğunluğunun sebebi açıklandı

Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da, artan nüfus ve araç sayısı her geçen gün trafik sorununun da artmasına yol açıyor. Koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk aylarda azalan trafik yoğunluğu yeniden artışa geçti. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, son dönemde günün her saati yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

“PİK SAATLERDE YÜZDE 80’LERİ AŞAN TRAFİK”

Cihan, “Saat 09.00 sonrasında sokağa çıkma yasağı nedeniyle 22.00-23.00’e kadar yapılan bütün yolculuklar 21.00 öncesindeki saatlere çekilmeye başladı. Bu durum da İstanbul’daki trafik yoğunluğunu çok fazla artırdı. Kademelendirilmiş mesai İstanbul için çok hayati ve doğru bir yöntemdi. Belki 21.00’den sonra yasağın kalkmasından sonra tekrar bu düzenlemeye geçebilirsek, herkesin aynı anda işe gitmesinin önüne geçebilirsek o zaman biraz daha rahat bir trafikle karşılaşacağız diye düşünüyorum” dedi.

Son üç ayda İstanbul trafiğinin, pandeminin ilk aylarına oranla artış gösterdiğini ifade eden Utku Cihan, “Pandemi dönemi başladığı dönemlerde ortalama trafik indeksi yüzde 38 civarındaydı, sonrasında çok düşük düzeylere düştüğünü görüyoruz. Ancak son 90 gündür, 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı ile trafik indeksi şu anda yüzde 42-43’lere kadar çıkmış durumda. Pik saatlerde yüzde 80’leri aşan trafik yoğunluğu var. 21.00 uygulamasının İstanbul trafiğinde çok büyük bir etkisi var bu anlamda. 21.00 uygulamasının kısa bir zamanda kalkması trafik yoğunluğunun, zaman kayıplarının azalmasına neden olacaktır, bunu önerebiliriz” diye konuştu.

“ÖZEL ARAÇLARIYLA DIŞARI ÇIKMAYI TERCİH EDİYORLAR”

Utku Cihan, İstanbul’da trafik sorununun nedenlerini ise şöyle sıraladı;

* Birincisi İstanbul’da kentsel bir yapılaşma var. Mevcut ve sabit bir karayolu ağı var. Bazı iyileştirmeler yeni yollar yapıyoruz ama trafiğe çıkan araç sayısı o kadar çok ki dolayısıyla bu talep, kapasitenin kullanılması açısından bizi zorluyor.

* İkinci olarak, insanlar artık pandemi nedeniyle toplu taşıma tercih etmeyip özel araçlarıyla dışarı çıkmayı tercih ediyor. Özel araç sayısı ve araç satışlarında büyük gelişmeler oldu.

* İnsanların tercihleri toplu taşımadan özel araca kaymaya başladı. Bu kadar özel aracın mevcut kapasite içerisinde sorun yaratmaması mümkün değil.

Kapasitenin dar olduğu noktalarda trafiğin daha erken başladığını söyleyen Cihan, “TEM’in belirli kesimlerinde özellikle Küçükçekmece bölgesindeki kapasite darlığı nedeniyle oralarda yoğunluklar başlıyor. Mahmutbey gişelerde diğer yollar göre öncelikli olarak trafik yoğunlaşıyor ve onların etkisiyle bütün kente dağılmaya başlıyor. Özellikle yolculuk talebi sabah saatlerinde kent merkezine doğru başlar ve akşam da tam tersi yönde olur. Dolayısıyla İstanbul’un tüm giriş noktalarında sabahları merkeze doğru, akşam da tam tersi bir trafikle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.