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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 52 şüphelinin kaldığı adreslere giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

Güncellenme: 07:39, 16/03/2021
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece ve Arnavutköy  ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş birçok  adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona özel harekat ekipleri de katıldı.

POLİS KÖPEKLİ ARAMA

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık  çalışmalar neticesinde tespit ettikleri 52 şüphelinin kaldığı adresleri tek tek belirledi. Sabah saatlerinde de operasyon başladı.

Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:07:16,