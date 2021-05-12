İstanbul’da uyuşturucudan arananlara şafak operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu suçlarından haklarında arama kaydı olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Aranan 24 şüphelinin kaldıkları adresler tespit edildi.

19 İLÇEDE BASKIN DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından bu sabah 06.30'da harekete geçildi. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmada, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Şişli, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'daki adreslere baskın düzenlendi.

16 YILDIR ARANAN BİR ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmada 16 yıldır aranan bir ismin de bulunduğu 24 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.