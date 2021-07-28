İstanbul’dan bir haftada 817 ton çöp çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte bir haftalık bayram tatilinde 817 ton çöp toplandığını açıkladı. İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra Turhan, “Bir haftalık tatilde Anadolu Yakası'ndan 315 tondan fazla, Avrupa Yakası'nda 500 tondan fazla çöp atığını bertaraf etmiş bulunmaktayız. Yapmamız gereken tek şey çöpümüzü çöp konteynerine atmak” dedi.

İMAMOĞLU: TOPLANAN ÇÖPLERİN ÇOĞUNLUĞU YEŞİL ALANLARDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Yeşil alanların keyfini doya doya çıkaralım ama bunu yapmayalım. İstanbul'da bayram tatilinde tam 817 ton çöp topladık. Bunun büyük çoğunluğu ne yazık ki yeşil alanlardan toplandı” ifadelerini kullandı.