İstanbul’un baraj doluluk oranlarında son durum

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Son zamanlarda İstanbul’da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 48,67 oldu.

İstanbul'da etkili olan karların tamamen eriyerek barajlara katılmasıyla önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının yükselmesi bekleniyor. Bu kapsamda bugün itibariyle İSKİ verilerine göre bazı barajların doluluk oranı ise Alibeyköy Barajı 54.71, Ömerli 56.58, Terkos 46.69, Sazlıdere 24.59, Elmalı ise 54.58 oldu. (DHA)