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İstiklal Caddesi’nde turistlerin çantasını böyle çaldılar

Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yemek yiyen turistlerin yanına yaklaşan yabancı uyruklu 3 kadından biri sandalyeye asılı, içinde pasaport ve döviz bulunan çantayı çalıp kaçtı. Güvenlik kamerası ile tespit edilen kadınların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncellenme: 11:34, 26/07/2021
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Hırsızlık olayı, İstiklal Caddesi’nde perşembe akşamı meydana geldi. Restorana gelen turist aile sipariş vererek, yemeklerini yemeye başladı. Bu sırada buraya gelen, yabancı uyruklu 3 kadın, oturan müşterilerden birisinin sandalyeye çantasını bıraktığını görünce duraksadı. Geri dönen kadınlardan ikisi perdeleme yaparken, diğeri sandalyeye asılı çantayı alıp uzaklaştı. İçinde yüklü miktarda döviz ve pasaportların bulunduğu çantayı çalan kadınların yakalanabilmesi için güvenlik kamerası kaydı polise teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.  (DHA)

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