İYİ Parti’den tarım politikasına eleştiri

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, “Çiftçi, girdi maliyetleri altında ezilmekte, aracı oyunları ve yönetim beceriksizlikleri nedeniyle kazanamamakta, arazileri ipotek altına alınmakta, icra baskısı altında üretim yapmak zorunda bırakılmaktadır. İktidar bunları duymamakta ve görmemekte, çiftçilerimizin sorunlarına çare olma konusunda en ufak bir adım atmamaktadır. Bu kadar beceriksiz bir ekonomi ve tarım yönetimi görmedik. “dedi.

Çulhaoğlu; “Bu iktidar üreticimizin girdi maliyetlerine yönelik sorunlarını ve bunların halkımıza pahalılık olarak sirayet etmesinin önüne geçmek bir tarafa dursun, sorunlarını gittikçe artırmaktadır. Söz konusu maliyetlerdeki artış, çiftçimizin dolayısıyla tarımsal üretimimiz üzerinde de ciddi bir baskı yaratmaktadır. Sadece gübre fiyatları son 1 yılda yüzde 90.39 arttı.Çiftçilerimiz tek bir çeşit gübre de kullanmıyor. Farklı zamanlar ve ürünler için farklı gübreler kullanıyor. Çiftçinin en çok kullandığı 5 gübre çeşidinde son 1 yıldaki fiyat artışları yüzde 53 ila yüzde 87 arasında gerçekleşti. 2020'de tonu 1,650 TL olan üre gübresi bugün 3 bin lira, 950 TL olan amonyum sülfat 1,650 TL,1,850 TL olan DAP gübresi 3,450 TL, 1,700 TL olan 15-15-15 taban gübresi 2,600 TL,1,580 TL olan 20-20 taban gübresi 2,450 TL oldu.”diye konuştu.

Çulhaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beceriksiz tarım yönetimi sayesinde gübre fiyatlarıhep aldığı zamla kalıyor, herhangi bir düşüş yapılmıyor. Kışlık ürünlere azotlu üst gübresi ve yazlık ekimler için taban gübresi alımlarının yapıldığı bu günlerde, tarımsal üretim açısından en önemli girdilerinden birisi olan gübre fiyatlarındaki aşırı artışlar ne manaya gelmektedir? Çiftçimiz için en önemli kuruluşlarından olan ve toplam gübre ticaretinin yüzde 30'unu gerçekleştiren Tarım Kredi Kooperatifleri neden piyasalara müdahale ettirilmiyor; neden çiftçilerimiz perişan edilmektedir. Gıda enflasyonu ile mücadele konusunda iktidarın bakış açısı ve yöntem tarzını da acilen değişmesi gerekmektedir. “