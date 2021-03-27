İYİ Partili Cesur’dan, Süleyman Demirel tepkisi

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Konya Selçuk Üniversitesi Yönetimi'nin, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını, Kültür Merkezi'nden kaldırılmasına ilişkin basın toplantısı yaptı.

Cesur açıklamasında, Eğitim veren bir kurumda verilecek olan insanlık, vicdan, vefa ve tarih bilinci kavramlarını zedeleyici olduğu için yanlıştır” İfadelerini kullandı.

Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin isminin değiştirilmesine ilişkin İYİ Parti'nin görüşlerini açıklayan Cesur, yaptığı basın açıklaması şunları söyledi:

* Bu karar Konya Selçuk Üniversitesi kadrolarını rahatsız etmiştir, kamu vicdanını yaralamıştır. Konyalıları üzmüştür. Süleyman Demirel'i sevenleri üzmüştür.

* Sultan Alparslan tarihimizin, milletimizin çok önemli şahsiyetlerdendir ve adı yaşatılmalıdır ama yapılacak olanbir yeni eser yapıp ona ismi verilmesidir.

* Soruyoruz; Süleyman Demirel'in ülkemiz için yaptığı hizmetleri yok sayan bu saygısızlığın sebebi nedir. İsmi silinmeye çalışılan kişi, bir ömrü“Daha hür, daha demokrat, daha zengin, daha güçlü ve daha mamur bir Türkiye hedefine” adamış Süleyman Demirel'dir. Süleyman Demirel; demokrasi ve kalkınma kahramanıdır

“VEFASIZLIK ÖRNEĞİDİR”

Türkiye Cumhuriyeti'nin 50 senesinde Süleyman Demirel vardır olduğunu hatırlatan Cesur; “10 sene yüksek idarecilik, 12 sene Başbakanlık, 6 hükümete başkanlık, 21 sene muhalefet liderliği, 7 sene Cumhurbaşkanı olarak geçen bir 50 sene, nasıl silinebilir, neden silinmek istenir? Süleyman Demirel'in bir ömre değil, bin ömre sığacak kadar çok hizmetlerle ve eserlerle dolu ömrünü neye adadığını yeni nesillere aktaracak yerde, böyle bir isim değişikliğine gidilmesi, yıllarca tanık olduğumuz pek çok emsali de göz önüne alınca, halkımızın tarihi ile bağlantısını kesmeye yönelik bir girişimin devamı mıdır? Konya Selçuk Üniversitesi yönetiminin aldığı bu karar ancak art niyetle açıklanabilen, bir değer bilmezlik ve vefasızlık örneğidir” dedi.