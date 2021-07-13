İYİ Partili Ergun: Bitirilmeyen yol can kayıplarına neden oluyor

Muğla'nın Fethiye ilçesini ve çevresindeki yerleşim yerlerini ülkemizin diğer bölgelerine bağlayan Fethiye-Söğüt karayolunun hali hazırda tek yönlü olarak faaliyet gösteriyor olmasının her yıl milyonlarca turist ağırlayan Muğla için ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, TBMM'ye soru önergesi verdi. Ergun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için verdiği soru önergesinde Fethiye Söğüt karayolunun neden bitirilmediğini sordu.

Fethiye Söğüt karayolunun can ve mal kayıplarına sebebiyet veren trafik kazalarına zemin hazırlarken, ticari ve turistik anlamda da önemli maddi kayıplara neden olduğunu belirten Ergun, yolun bir an önce bitirilmesini istedi.

ŞU SORULARA CEVAP İSTENDİ



* Fethiye-Söğüt karayolunun yapım faaliyetleri ne aşamadadır?

* Yol yapım çalışmalarında sık sık uzun süren aksamaların yaşandığı iddia edilmektedir. Bu aksamaların sebepleri nelerdir?

* Söz konusu yol yapım çalışmaları için 2021 yılı için bakanlığınız tarafından ayrılan ödenek tutarı ne kadardır?

* Bakanlığınız tarafından 2021 yılı için ayrılan ödenek, yol yapım çalışmalarının hedeflendiği gibi 2022 yılının sonunda bitirilmesi için yeterli midir?