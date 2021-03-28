İYİ Partili Kabukcuoğlu: Çiftçimiz borç ekiyor, haciz biçiyor

Hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ilçe ziyaretlerine başladı. Kabukcuoğlu, Beylikova'nın Aşağıdudaş, Gökçeayva, Yeniyurt ve Doğray kırsal mahallerini ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

İKTİDAR SEYİRCİ KALIYOR

İktidarın, hayat pahalılığına, işsizliğe ve gün geçtikçe artan tarımsal girdilerin maliyetine bir an önce çözüm getirmesi gerekirken her gün yeni sorunlar yaratarak, vatandaşların bu sorunlar altında bir nevi yaşam mücadelesi vermesine seyirci kaldığının altını çizen Kabukcuoğlu, “Eskişehir'imizin köylerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde gördüğümüz bir gerçek var. Türk köylüsü çalışıyor, uğraşıyor. Ancak emeğinin karşılığını alamıyor. Ektiği üründen para kazanamıyor. Çünkü, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi borç ekiyor, haciz biçiyor. Maliyetlerinin altında eziliyor. İktidar artan tarımsal girdi maliyetlerinin önüne geçemiyor. Çiftçiye, üreticiye vermesi gereken desteği veremiyor. Böyle olunca refah yerine, perişanlık doğuyor. Çiftçilerimiz haklı olarak emeklerinin karşılığını onlara verecek bir iktidar istiyor” dedi.

TEK AMACIMIZ: İKTİDAR OLMAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önderliğinde 1 yıldır il il, ilçe ilçe gezip, vatandaşların sorunlarını meclis kürsüsünden iktidara duyurduklarını söyleyen Kabukcuoğlu, “İYİ Parti'nin tek amacı vardır. O da iktidar olmaktır. İYİ Parti iktidarında İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile, hukukun verdiği güvenle, demokrasinin sağladığı özgürlükle, liyakatin gücü, gençlerimizin heyecanıyla, Türkiye'ye hak ettiği huzuru, milletimize, hak ettiği zenginliği getireceğiz” ifadelerini kullandı.