İYİ Partili Şenol Sunat Kadına Şiddet Komisyonu’ndan ayrıldı

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, tamamen siyasi mülahazalar ile alınacak yanlış kararlara meşruiyet kazandırmamak için Meclis Araştırma Komisyonu’ndan ayrıldığını söyledi. Şenol Sunat TBMM'ye sunduğu dilekçede şunları yazdı:

* Meclis Araştırma Komisyonu, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin giderek arttığı süreçte, tüm partilerin vermiş olduğu araştırma önergeleri birleştirilerek, kadına yönelik şiddet konusunda uygulama da var olan eksikliklerin tespit edilmesi için kurulmuştu.

* Bilindiği üzere komisyonun kurulmasından çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanının, hukuka uygun olmayan ve TBMM iradesini yok sayan bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı demokratik hukuk devletine uygun bir davranış değildi. Bu karar, kadınların büyük mücadele ile kazandığı tüm kazanımların yok sayılması anlamına geldiğinden, kadınları derinden yaralamıştır.

* Bu alınan talihsiz ve bir o kadar da yanlış olan bu karar neticesinde, komisyona katılıp katılmama konusunda başından beri tereddütler yaşadım. İyi niyetimi kaybetmeden toplantılara mazeretim olmadığı sürece katılıp görüşlerimi ve sorularımı da yöneltmeye çalıştım.

* Komisyon başkanının komisyona davet edilecekler konusunda istişare etmemesi, özellikle muhalefet partileri komisyon üyelerinin soru sorma şekline ve söyledikleri sözlere müdahale şekli, süre üzerinde hiç durmadan uyarması rahatsız edicidir.

“ŞİDDET KONUSUNDA DUYARLI OLMAYAN BAZI KİŞİ VE KURUMLARIN DAVET EDİLMESİ DE AYRI BİR GARABETTİR”

* Komisyonda dinlenecek kişilerin, komisyon üyelerine çok kısa süre önce bildirilmesi, kadın hakları ve kadına şiddet konusunda duyarlı olmayan bazı kişi ve kurumların davet edilmesi de ayrı bir garabettir. Komisyon üyesi olmayan muhalefet milletvekillerine davranış şekli ve soru sordurmama ve kaba bir dille muamele TBMM teamüllerine de aykırıdır.

* Meclis Araştırma Komisyonu’nun, çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anlayışla çalışmaları devam ettireceği, yıllardır sürdürülen kadın hakları ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda, kazanımlardan geri adım atılacağı ve belli kesimleri memnun etmek için kanunlarda değişikliklere gidecek alt yapıyı hazırlamaya çalıştığı ortadadır.

* Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi, bu konuda da tamamen siyasi mülahazalar ile alınacak yanlış kararlara meşruiyet kazandırmak benim ve mensubu olmaktan onur duyduğum İYİ Parti'nin yapısında yoktur.

* İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihi ve Danıştay'a yapılan müracaatların halen bir karara bağlanmadığı göz önüne alındığında, bu komisyonun içinde yer almamın toplum ve özellikle de kadın vicdanında yeri olmadığını düşündüğümden, meclis araştırma komisyonundan ayrıldığımı bilgilerinize sunarım.

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