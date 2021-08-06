İYİ Partili vekilden orman yangınları ile mücadele sırasında hayatını kaybeden gönüllülerle ilgili kanun teklifi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, orman yangınları ile mücadele sırasında hayatını kaybeden gönüllülerin sivil şehit sayılması, ailelerine tazminat ödenerek aylık bağlanması için kanun teklifi verdi.

SELAMI AYDIN

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, orman yangınları ile mücadeleye gönüllü katılan ve bu sırada hayatını kaybedenler için kanun teklifi verdi sivil şehit sayılmalarını istedi.

Yangın şehitlerinin ailelerine tazminat verilmesini ve aylık bağlanmasını isteyen Öztürk, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurdu.

Kanun kapsamının genişletilmesini sağlayarak yangınla mücadele sırasında yaralanan ve malul duruma düşenlere de aylık bağlanmasını isteyen Öztürk, sivil şehit ve malul statüsünde olanların ailelerine de yine sivil şehitlere tanınan haklardan faydalanma olanağının sağlanmasını istedi.

ŞAHİN AKDEMİR İLHAM VERDİ

Mevcut durumda orman yangını ile mücadele ederken yaşamını yitirenlere 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında tazminat ödendiğini fakat aylık bağlanmadığını söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

* Hem 2330 sayılı kanunda hem de 6831 sayılı kanunda değişiklik yapılmasını talep ettik. Ormanlarımızı yangına karşı savunurken hayatını kaybeden gönüllü yurttaşlarımızın ailelerine tazminat verilmesi ve aylık bağlanmasını talep ediyoruz.

* Bu uğurda yaralanan hayatını tek başına sürdüremeyecek durumda olan kişilerin de aynı haklardan faydalanmasını istedik. Kısaca 15 Temmuz şehit ve gazileri ile ailelerine tanınan hakları orman şehidi ve malulleri için de talep ettik. Marmaris'te yangınla gönüllü mücadelesi sırasında şehit olan Şahin Akdemir bu yasa teklifimize örnek olmuş ilam vermiştir.

İŞTE DEĞİŞİKLİK İSTENİLEN MADDELER

Öztürk'ün kanun teklifinde değişiklik istediği maddeler ise şu şekilde:

* MADDE 1- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesindeki “tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde” ibaresi eklenmiştir.

* MADDE 2- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasının beşinci bendinde yer alan “Orman memurları ve personeli ile Gümrük muhafaza memurlarını” ibaresi, “Orman memurları, personeli ve orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlar ile Gümrük muhafaza memurları” şeklinde değiştirilmiştir.

* MADDE 3- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan, (a) Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde olanlar 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanır.

* MADDE 4- Bu Kanun 15/7/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

* MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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