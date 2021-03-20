İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler listesi)

AFAD verilerine göre, İzmir’in Çeşme ilçesinin açıklarında deprem oldu. Saat 19:15’te meydana gelen depremin derinliğiin 7.85 kilometre olduğu aktarıldı.

AFAD depremin büyüklüğünün 3.5 olduğunu duyururken Kandilli Rasathanesi depremin 3.3 büyüklüğünde meydana geldiğini belirtti.

Kandilli’ye göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.