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İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler listesi)

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 19:15'te yerin 7.85 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme: 19:32, 20/03/2021
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İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler listesi)

AFAD verilerine göre, İzmir’in Çeşme ilçesinin açıklarında deprem oldu. Saat 19:15’te meydana gelen depremin derinliğiin 7.85 kilometre olduğu aktarıldı.

AFAD depremin büyüklüğünün 3.5 olduğunu duyururken Kandilli Rasathanesi depremin 3.3 büyüklüğünde meydana geldiğini belirtti.

Kandilli’ye göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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