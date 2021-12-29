İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: 2 ölü

İzmir’in Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında batan teknedeki iki kişi yaşamını yitirirken, 24 göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Latif SANSÜR

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre olay dün (Salı) sabah saatlerinde meydana geldi.

Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanları ile sahile çıktığı ve 2 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik alarma geçti.

Olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

2 CANSAZ BEDENE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, Sahil Güvenlik Helikopteri, Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede kara üzerinde 24 düzensiz göçmen tespit etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı. Kısa sürede 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp kimsenin olmadığı belirlenerek arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Kurtarılan göçmenler İzmir Göç İdaresine teslim edilirken, ölenler ise Seferihisar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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