İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden üreticiye 550 bin meyve ve sebze fidanı

Üreticiye fidan desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının bahar dönemi için dağıtımlara başladı.

15 Mart'a kadar sürecek yılın ilk dağıtım döneminde 8 bin 794 üreticiye 161 bin 400'ü zeytin olmak üzere armut, ayva, dut, elma, erik, kayısı, nar, şeftali ve vişne cinsi toplam 219 bin 850 fidan hibe edilecek. Büyükşehir Belediyesi 2021'de 25 ilçede toplam 550 bin fidan dağıtmayı hedefliyor. Büyükşehir'in bugüne kadar dağıttığı fidan sayısı 5 milyona yaklaştı.

FİDANLAR, ÇALIŞANLARININ YÜZDE 95'İ KADINLARDAN OLUŞAN KOOPERATİFTEN TEMİN EDİLİYOR

Üreticiye hibe ettiği fidanları, çalışanlarının yüzde 95'i kadınlardan oluşan Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden temin eden Büyükşehir, kent bütçesini de yerel üreticisiyle paylaşıyor. Türkiye fidan üretiminin üçte birini karşılayan 53 yıllık kooperatif, yetiştirdiği tüm fidanları öz kaynaklarıyla kurduğu modern biyoteknoloji laboratuvarlarında dikime hazırlıyor.

İLK DÖNEMDE DAĞITILACAK FİDANLARIN PLANLAMASI YAPILDI

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı veya Ziraat Odası Çiftçilik Belgesi sahibi üreticiler, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden fidan talebinde bulunabiliyorlar. 2021 yılının ilk döneminde dağıtacağı fidanlara ilişkin planlamayı tamamlayan Büyükşehir, yılsonuna doğru dağıtacağı ikinci dönem fidan taleplerini ise temmuz ayından itibaren toplamaya başlayacak.