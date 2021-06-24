İzmir ve Manisa’da tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Karabağlar ilçesi ile Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki adreslerde yasa dışı yollardan elde edilen ve satılması planlanan tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada Helenistik, Roma, Bizans ve İslam devletleri dönemlerine ait 7 bin 906 sikke ile 1073 arkeolojik buluntu ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak L.Ö., H.D. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA