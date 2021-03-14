İzmir’de 1,5 milyon liralık corona cezası

İzmir’de 30 ilçe ve Adnan Menderes Havalimanı’nda corona denetimi yapıldı. Denetimlere 739 denetim ekibi ile 2 bin 513 personel katıldı.

Tedbirler kapsamında maske takmamaktan 722 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 297 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 133 ve sigara içme yasağı kuralına uymayan 18 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekiplerce 6 bin 326 iş yeri denetlendi. Kurallara uymayan 42 işyeri ve bin 167 kişiye toplamda 1 milyon 489 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerle ilgili Valilik resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeli kapsamında, ilimiz genelindeki denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Hedefimiz olan ‘Mavi’ kategoride yer almak için lütfen; maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım” uyarısı yer aldı. DHA

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