İzmir’de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, A.K.(26) isimli bir şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bayraklı Mahallesi’nde oturan şüphelinin oturduğu evin çevresinde önlem aldı.

Bir süre sonra A.K.’nin otomobil ile geldiğini gören asayiş ekipleri, otomobilin önünü keserek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi olan ve içerisinde uyuşturucu madde barındıran 7 bin hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)