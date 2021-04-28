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İzmir’de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza kesildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından yaklaşık 2 ay içerisinde ikinci kez baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve corona virüsü kurallarına uymayan 27 kişiye ve iş yeri sahibine toplam 177 bin 263 lira para cezası kesildi.

Güncellenme: 00:40, 28/04/2021
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İzmir’de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza kesildi

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi’nde corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti.

Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı. 27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 142 bin 263  lira para cezası kesildi.

Ayrıca mekan işletmecisine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira para cezası kesildi.

AYNI MEKANA BASKIN YAPILMIŞ

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 Nisan’da aynı mekana ceza kesildiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aynı mekana baskın düzenlemiş ve içeride bulunan 22 kişiye 69 bin 600 lira para cezası kesilmişti. DHA

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