İzmir’de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon 275 bin lira

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 600 doldurulmuş makaron, 400 bin 400 makaron, 359 kilo tütün, 141 şişe sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14 tarihi sikke, 19 bin 275 kaçak alkol malzemesi, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 1 tabanca, 3 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 275 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

BİR HAFTADAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 28 TUTUKLAMA

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 21-27 Haziran’da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 7 gram esrar-skunk, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 ecstasy, 77 bin 739 sentetik ecza maddesi, 1 tüfek ve 18 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 28’i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16’sı de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

OPERASYONDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ve Buca’da uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 74 bin 564 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA