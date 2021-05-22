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İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güncellenme: 21:06, 22/05/2021
HaberlerGünün İçinden
İzmir’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Karaburun-İzmir kara yolu Karapınar mevkisinde meydana geldi. İlkay Umut Şensoy (38) idaresindeki kamyonet ile Sedat Şenyıldız’ın (44) kullandığı minibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs şoförü Sedat Şenyıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsteki Mert Kayat (29) ve Hasan Öncel (42) ile kamyonet sürücüsü İlkay Umut Şensoy ve eşi Pınar Doğan Şensoy (38) yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Mert Kayat müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Urla Devlet Hastanesi’ndeki Hasan Öncel’in hayati tehlikesinin sürdüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şensoy Çifti’nin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi. İHA

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