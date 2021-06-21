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İzmir’de gümrük kaçağı 3 bin 810 cep telefonu ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir evin çatı katında, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen, gümrük kaçağı 3 bin 810 cep telefonu, bataryalar ve şarj aletleri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:38, 21/06/2021
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İzmir’de gümrük kaçağı 3 bin 810 cep telefonu ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar’daki bir evin çatı katında gümrük kaçağı cep telefonu, batarya ve şarj aletleri olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Geçen 16 Haziran’da söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, piyasa değeri 1 milyon lira olan ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 810 cep telefonu, 3 bin 735 batarya, 3 bin 650 şarj aleti ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.O.Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA

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