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İzmir’de korkunç olay: Tartıştığı eşinin başına baltayla vurdu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Murat I., tartıştığı eşi Selma I.'yı başına baltayla vurarak ağır yaraladı. Selma I. hastanede tedaviye, Murat I. ise gözaltına alındı.

Güncellenme: 13:44, 28/01/2021
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İzmir’de korkunç olay: Tartıştığı eşinin başına baltayla vurdu

Olay, saat 06.30 sıralarında, Balatçık Mahallesi 8957 Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre, Murat I., 3 katlı binanın zemin katındaki evlerinde, eşi Selma I. (62) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Murat I., baltayla eşinin başına vurdu. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Murat I. komşularına gidip, “Karımı öldürdüm, polisi arayın” dedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Selma I.’yı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye altına alınan Selma I.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Murat I. ise polis merkezine götürüldü. (DHA)

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izmir Kadın Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:13:43,