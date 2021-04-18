İzmir’de kumar operasyonunda 208 kişiye 480 bin TL ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Bornova ilçesi Yaka, Gökdere, Beşyol ve Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan 7 adet depo ve 2 adet sendika binasında kumar oynandığını tespit ederek operasyon düzenlendi. Operasyonda 208 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

480 BİN 523 LİRA CEZA

Kumar oynadığı belirlenen 208 şahsa kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek, kapalı alanda tütün mamullerini tüketmek ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçlarından toplam 480 bin 523 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynamakta kullanılan 77 materyallere el konulurken, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)