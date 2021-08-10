İzmir’de metro istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı teşvik etmek için vapur, otobüs ve tramvayların ardından metro istasyonlarında da ücretsiz ve kotasız internet hizmetini başlattı.

SÖZCÜ İSTANBUL

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Wizmirnet ücretsiz internet hizmetini yaygınlaşıyor. Kentin ortak kullanım alanlarında sunduğu internet hizmetini toplu ulaşım alanında da hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vapur, otobüs ve tramvayların ardından metro istasyonlarında da ücretsiz internet uygulamasını başlattı. Buna göre Evka-3-Fahretttin Altay hattındaki tüm metro istasyonlarında internet ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Başkan Tunç Soyer, “29 Haziran'da İzmirli yurttaşlarımıza tramvaylarımızda internet erişimi olacağını müjdelemiştik. Bugünden itibaren internet 17 metro istasyonumuzda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Daha yaşanabilir bir kent yaratmak ve toplu ulaşımı teşvik etmek için internet hizmetini İzmir genelinde ve tüm ulaşım ağımızda yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

NASIL BAĞLANTI KURULACAK?

Kablosuz uygulamadan faydalanmak için internet bağlantısının yapılacağı cihazdan WizmirNET kablosuz ağ adı seçilerek giriş sayfasından “Kayıt Ol” butona tıklanması gerekiyor. İstenilen bilgiler girilerek telefona gelen şifreyle internet kullanımına başlanabiliyor. İstenildiğinde WizmirNET bağlantı durum sayfasında bulunan üst menüde “Şifre Değiştir” butonuyla yeni şifre oluşturulabiliyor.

PEK ÇOK NOKTADA ERİŞİM VAR

Ücretsiz internet, daha önce vapur ve üniversitelerin bulunduğu güzergahta hizmet veren otobüslerde uygulanmaya başlanmıştı. 73 adet park meydan, 20 vapur 7 iskele, 60 üniversite güzergahı ve 71 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) noktasında ve 41 adet tramvayda Wizmirnet ücretsiz, kotasız ve engelsiz hizmeti veriliyor.