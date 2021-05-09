İzmir’de pompalı tüfekli kavga

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi 600 sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki akraba grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kemal E. (47), karşı gruptan Cüneyt E. (52) ve Ahmet E. pompalı tüfekle vurularak kanlar içinde kaldı.

Yaralılar, yakınlarının araçlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelere getirilen yaralılardan Kemal E. ve Cüneyt E.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kavga esnasında darp sonucu yaralanan 2 kişi ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Bu sırada yaralıların yakınları hastane önüne geldi. Polis ekipleri hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. (İHA)