İzmir’de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 424 gram esrar-shank, 511 gram metanfetamin, 1 gram eroin, 1,42 gram kokain, 74 gram sentetik kannabinoid, 838 sentetik hap, 2 tabanca, 27 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

İşlem yapılan 41 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 MİLYON LİRALIK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde 11 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 129 bin 830 doldurulmuş makaron, 244 bin 400 makaron, 687 kilo tütün, 127 adet muhtelif emtia, 27 tarihi eser, 59 şişe sahte içki içki ele geçirildi.

Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 48 bin 680 lira belirtildi. Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. DHA