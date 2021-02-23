İzmir’de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 15 Şubat- 21 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 609 gram esrar-shank, 20 gram eroin, 539 gram sentetik kannabinoid, 239 gram metanfetamin, 6 ekstazi, 1852 sentetik hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira, 7 tabanca, 1 tüfek ile 7 şarjör ve 79 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 88 şüpheliden 23’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA