İzmir’de terör operasyonu: 4 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; geçtiğimiz dönemde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, 3 Nisan ve 6 Nisan tarihlerinde diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Her iki operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerin Suriye uyruklu oldukları bildirildi. İHA

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